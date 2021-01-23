Уносите виски: Порье вырубил Макгрегора и поломал все планы UFC

Американский легковес Дастин Порье сотворил сенсацию, нокаутировав Конора Макгрегора и сломав планы по возвращению Хабиба Нурмагомедова и его реваншу с ирландцем. Зато теперь Порье и Макгрегор могут завершить трилогию в титульном противостоянии. Другим претендентом на титул может стать и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер, дебютировавший в октагоне ярким нокаутом Дэна Хукера. NEWS.ru подводит главные итоги турнира UFC 257.

Так жёстко Макгрегора ещё не били

Первые четыре поражения в карьере Макгрегор неизменно терпел от удушающих и болевых приёмов и только сейчас был нокаутирован. Попытка ирландца победить на классе и старом багаже провалилась, а Порье как раз провёл идеальную работу под соперника, в которой ему достойно помогал россиянин Александр Шаблий. Он прекрасно понимал, что ирландец превосходит его в скорости и будет крайне опасен в первом раунде, но выдержал все его удары в стойке и клинче, сумел удивить тейкдауном, а затем дал возможность окончательно вымахаться и перешёл в контрнаступление. Отсутствие серьёзных поединков до и после боя с Нурмагомедовым не сделали ирландца лучше, и он впервые в жизни оказался разгромлен на своей сильной стороне. Порье осыпал его градом ударов и нокаутировал.

У Бриллианта четыре пути к титулу

Сразу после боя, поздравляя Порье с победой, Конор предложил ему сделать это в третий раз. Для UFC это самый выгодный вариант, так как счёт в их противостоянии стал 1:1 и реванш напрашивается сам собой, только с титулом на кону. Многое будет зависеть от собранных на этом турнире продаж трансляций. Если они достаточно хороши, то можно забыть о неопределившемся в своих желаниях чемпионе Хабибе, который готов драться только за длинный чек и организовать реванш этим двум парням.

Дастин Порье и Конор Макгрегор Jeff Bottari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Другим претендентом на пояс зарекомендовал себя Чендлер, однако вряд ли он получит титул прямо сейчас. Со спортивной точки зрения самым реальным кандидатом является бразилец Шарлес Оливейра, однако его UFC может легко «прокатить» ввиду незвёздного статуса, как в своё время неоднократно «прокатывала» Тони Фергюсона. Наконец, возможен вариант, что Хабиб впечатлился выступлением Порье и будет согласен на реванш с ним, однако такая вероятность не больше процента. Больших денег этот бой не принесёт, а риск лишиться наследия в поединке с серьёзным оппонентом весьма ощутим. UFC от такого исхода схватки, конечно, проиграла, но выиграла в имиджевом плане, посрамив скептиков, которые считали, что Порье может уступить победу по соглашению и что такие истории в принципе возможны в октагоне.

Чендлер вырубил Хукера и бросил вызов Хабибу и Конору

Дебют в UFC трёхкратного чемпиона Bellator в лёгком весе Майкла Чендлера получился ярче, чем это можно было представить. Не будучи фаворитом у букмекеров, он уничтожил Дэна Хукера, который закатил почти равный бой с Дастином Порье, за половину раунда. Новозеландец явно опасался мощного оверхенда Чендлера и всё время уходил от него, но в итоге словил жёсткий левый хук и был добит на полу. Чендлер в очередной раз показал себя блестящим нокаутёром, однако кажется, что он мелковат для крупных легковесов вроде Хабиба Нурмагомедова и Шарлеса Оливейры.

После боя Чендлер устроил в клетке представление. Истошно крича, как звёзды рестлинга, он провозгласил себя новым королём лёгкого веса и вызвал на бой на всякий случай сразу и Конора Макгрегора и Хабиба, предложив последнему попытаться дойти до рекорда 30-0 в поединке именно с ним. Хабиб говорил, что готов будет выйти с соперником, который его впечатлит, что удалось Чендлеру на все сто. Однако всем понятно, что масштаб звёздности этого яркого спортсмена пока не тот, чтобы сразу получить титульный бой. Для этого Чендлеру нужно одержать ещё одну победу над топовым оппонентом.

Царукян снова победил за счёт борьбы

Один из самых перспективных легковесов UFC — россиянин армянского происхождения Арман Царукян — после поражения в дебютном бою от топового спарринг-партнёра Хабиба Нурмагомедова Ислама Махачева одержал уже три победы кряду. Уступив Махачеву в борьбе, он хорошо поработал над этим компонентом и теперь сам охотно валит соперников на землю. И хотя пока Царукяну не удаются досрочные победы, бой с Мэттом Фреволой, вышедшим на замену более перспективному Насрату Хакпарасту, получился весьма зрелищным. Арман бросал соперника на любой вкус, не боялся рисковать потерять позицию в партере, но при этом постоянно угрожал противнику приёмами и наносил удары. Не удивлюсь, если уже в этом году Царукян ворвётся в рейтинговые топ-15.

Главными соперниками Евлоева стали судьи

Непобеждённый ингушский проспект Мовсар Евлоев одержал уже четвёртую победу в своей карьере в UFC, «перестреляв» и переборов в трёхраундовом противостоянии ветерана октагона Ника Ленца. Россиянину можно поставить на вид только тот факт, что среди этих побед не было ни одной досрочной, хотя выступая в России он умел и нокаутировать соперников, и побеждать их приёмами. Слишком прагматичный и незрелищный стиль часто является помехой на пути к продвижению. Однако в прошедшем бою обделить Евлоева попытались даже судьи. При том что он имел преимущество в каждом из раундов, двое рефери отдали ему победу с минимальным счётом, а третий и вовсе посчитал лидером Ленца, чем удивил, наверное, даже самого американского бойца.