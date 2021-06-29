Чемпион Bellator в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов опубликовал в Instagram фото с рэпером Бастой, за что его осудили многие украинские подписчики.

Пользователи соцсетей посчитали неуместным изображение украинского спортсмена с российским исполнителем и начали массово сообщать об отписке в комментариях.

Дальше будет видео с Васей (Ломаченко. — NEWS.ru) и войсками РФ в Крыму? Ярослав, нет. Не надо было здесь этого фото. Очень портит репутацию, — написали подписчики.

Ярослав Амосов в июне стал первым украинским чемпионом по ММА в крупном мировом промоушене, победив экс-чемпиона Bellator в полусреднем весе Дугласа Лиму.

Ранее сообщалось, что российский рэпер и промоутер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, рассказал на YouTube-канале украинского рэпера Киевстонера, за какую сборную по футболу болеет на чемпионате Европы — 2020.