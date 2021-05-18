Украинский Мюнхгаузен: побил русского блогера, устраивал бой трансгендеров

Казалось, что в XXI веке уже сложно выдавать себя за кого-то другого, однако украинский боец Аскар Можаров поражает своим умением пиарить себя и придумывать удивительные истории. Недавно он объявил, что подписал контракт с UFC и будет драться с американским тяжеловесом Беном Ротуэллом, причём эту новость подхватили многие серьёзные издания. Однако бой сорвался из-за якобы визовых проблем (при этом Можаров пару недель назад находился в Штатах), а о контракте с лучшей лигой мира нет подтверждений, кроме Instagram бойца. NEWS.ru раскопал несколько удивительных историй, придуманных бойцом, чтобы обратить на себя внимание.

Избиение русского блогера

На фоне обострения политической ситуации между Россией и Украиной конфликты между гражданами стран в различных частях света стали хайповой темой в СМИ, особенно украинских. Год назад Аскар Можаров рассказал, как побил российского блогера Максима Мернеса за уничижительные высказывания в Instagram.

Каюсь, не вытерпел. Показал ему один из своих фирменных захватов и аккуратно дотронулся до его лица кулаком. Нечаянно разбил его телефон. Теперь он что-то рассказывает про выставочный бой. Это смешно. Не завидую ему. Готов драться с Мернесом одной левой рукой. Ноги даже подключать не буду. Помню, как в 2013 году в Москву приехал Владимир Кличко и устроил общественную порку Александру Поветкину. Или как Саша Усик в 2018 году в Москве деклассировал Мурата Гассиева. Мернеса будет ждать ещё более печальная участь. Жду от него условий проведения боя, — рассказал Можаров.

Мернес тоже подтвердил эту информацию в своём видеообращении и даже продемонстрировал разбитый телефон, однако его выступление показалось малоубедительным (на лице не было следов побоев, а разбитая трубка ничего не подтверждает). Впрочем, вскоре выяснилось, что эти двое вовсе не враги, а хорошие приятели и познакомились в Таиланде. Об этом, собственно, в следующей истории.

Фрик-бои с трансгендерами и моделью X-size

Не прошло и месяца, как наш герой шокировал мир желанием создать промоушен в Таиланде и устраивать фрик-шоу с осени 2020-го. Среди участников первого турнира значились пара трансгендеров и украинская модель Мила Кузнецова, главным достоинством которой анонсировался 13-й размер груди. Сопромоутером турнира значился тот самый российский блогер и предприниматель Мернес, которого якобы побил Можаров. Турнир обещали показать на крупнейших стриминговых платформах Sky Sports и DAZN, а в качестве почётного гостя шоу пригласить Конора Макгрегора.

Сначала был крайне удивлён этим предложением. Но в итоге решил предоставить им такую возможность. Понимаю, что на постсоветском пространстве к этому вопросу непростое отношение. Но давайте посмотрим на вещи трезво: в мире сейчас 25 миллионов трансгендеров, и нам это нужно просто принять. Участники турнира являются представителями англоязычной среды, поэтому мы рассчитываем продать права на показ турнира ведущим британским и американским телеканалам, — рассказывал Мернес об организации необычного поединка.

В итоге Мила Кузнецова так и не дождалась дебюта в ММА, а загадочный турнир-мечты, призванный покорить сердце Макгрегора канул в Лету не родившись.

Украинский Макгрегор и роман с Даной Борисовой

Можаров, судя по всему, считает ирландца примером для подражания, однако сходство с ним проявляется только в количестве татуировок и в громких заявлениях, но если Макгрегор делает это талантливо и элегантно, то пиар украинца кажется нелепым и смешным. Что же касается его бойцовских качеств, то они тоже вызывают сомнения. Выигравший 21 из 29 поединков Можаров в основном побеждал ноунеймов, а оба боя в крупных российских промоушенах Fight Nights и лиге «Ахмат» он с треском проиграл, что отнюдь не мешало ему мечтать о покорении Америки.

Прошлой весной в некоторых российских СМИ, таких как Дни.ру, появилась информация о вспыхнувшем в Таиланде страстном романе между Можаровым и известной телеведущей Даной Борисовой, которая её не стала опровергать.

Познакомились, понравились. Он меня узнал, поболтали. Прям была очень большая симпатия. Но уж прям, что всё было. Воздержусь от таких комментариев. Но было романтическое увлечение, переписка, общение, которое сейчас только усилилось. Сейчас романтический накал настиг своего пика, — приводит слова Борисовой Пятый канал.

Выбор между PFL и UFC

О желании пробиться в крупный промоушен с мировым именем Можаров говорил с прошлого года, когда его целью была азиатская лига ONE. В последнее время он тренировался в Америке и даже подписал контракт на участие в сезоне-2021 лиги PFL, главный приз за победу в котором миллион долларов. Можаров даже приехал на турнир, прошёл взвешивание, но так и не сразился со своим соперником Джорданом Янгом, «соскочив» с боя из-за неизвестных проблем со здоровьем.

Уже в мае предприимчивый одессит шокировал фанатов очередным громким заявлением. По его словам, он подписал контракт с сильнейшей лигой мира UFC и готовился к дебюту на турнире 22 мая. Соперником украинца должен был стать респектабельный ветеран Бен Ротуэлл. Эту новость растиражировали даже многие авторитетные ММА-порталы, однако за несколько дней до боя в Instagram Можарова прошла информация, что боец не сможет выступить на турнире из-за того, что ему не успели оформить рабочую визу, а Ротуэлл подерётся вместо него с Крисом Барнеттом.

Возможно, подписание с UFC и стало причиной того, почему Можаров так и не выступил в PFL. В конце концов и в лучшей лиге мира было немало несуразных и комичных персонажей. Достаточно вспомнить «худшего русского в истории октагона» Дмитрия Смолякова. В то же время, зная Можарова, не стоит удивляться, если выяснится, что вся эта история с подписанием в UFC — продолжение театра одного одесского актёра.