Украинский «Хабиб» сразится с экс-претендентом на титул UFC

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12 сентября в США пройдёт бой двух легендарных боксёров — 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса, который продлится восемь раундов и будет носить выставочный характер.

Помимо них в карде пройдёт несколько поединков по правилам бокса и ММА, в частности ожидается бой бывшего баскетболиста НБА Нейта Робинсона и звезды социальных сетей Джейка Пола. Как сообщил в...