Единоборства

Украинский «Хабиб» сразится с экс-претендентом на титул UFC

14:13, 29 июля 2020
Ярослав Амосов Ярослав Амосов Фото: instagram.com/s_amoskin

Непобеждённый украинский боец полусреднего веса Ярослав Амосов (24-0) 21 августа в американском Анкасвилле проведёт бой с опытным американцем, участником боя за титул чемпиона UFC, 42-летним Джоном Фитчем. Бой пройдёт на турнире Bellator 244.

Как сообщает компания Prime Fight Management, представляющая интересы спортсмена, Амосов готовится к бою в США, в лагере American Top Team. В случае победы над Фитчем Амосов может стать претендентом на титул чемпиона Bellator.

Как писал NEWS.ru, стала известна цена трансляции выставочного боя Майка Тайсона и Роя Джонса.

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