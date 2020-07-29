Украинский «Хабиб» сразится с экс-претендентом на титул UFC

Непобеждённый украинский боец полусреднего веса Ярослав Амосов (24-0) 21 августа в американском Анкасвилле проведёт бой с опытным американцем, участником боя за титул чемпиона UFC, 42-летним Джоном Фитчем. Бой пройдёт на турнире Bellator 244.
Как сообщает компания Prime Fight Management, представляющая интересы спортсмена, Амосов готовится к бою в США, в лагере American Top Team. В случае победы над Фитчем Амосов может стать претендентом на титул чемпиона Bellator.
Как писал NEWS.ru, стала известна цена трансляции выставочного боя Майка Тайсона и Роя Джонса.
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