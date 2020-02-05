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Претендент на титул чемпиона лиги Absolute Championship Akhmat в легчайшем весе Шамиль Шахбулатов рассказал, что в свободное от боёв время любит играть в футбол и это ему помогает в тренировочном процессе. 6 марта в Казахстане Шахбулатов оспорит чемпионский пояс на турнире ACA 105 в бою с бразильцем Даниэлем Оливейрой де Алмейдой.

В основном я играю на позиции левого защитника. Футбол тоже помогает готовиться к бою, но в первую очередь важно не травмироваться. Когда ты бегаешь, это хорошая тренировка для выносливости. 90...