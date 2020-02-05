Украинский боксёр Карен Чухаджян, накануне принимавший участие в поединке в Калининграде, рассказал о своём отношении к России с точки зрения политики.
Я считаю Россию агрессором. Но это не значит, что я ненавижу всех россиян. Я знаю, что не все россияне поддерживают внешнюю политику своей страны, — цитирует Чухаджяна Tribuna.com.
Ранее в Калининграде завершился вечер бокса, приуроченный к Всероссийскому боксёрскому форуму. В главном бою вечера украинский боксёр Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) победил по очкам россиянина Сергея Воробьёв (9-1, 6 КО) и стал чемпионом WBA International во втором полусреднем весе, писал NEWS.ru.
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