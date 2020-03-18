Украинский боксёр-тяжеловес Дмитрий Лисовой погиб в ДТП в Киевской области.
Авария случилась 17 марта на Надднепрянском шоссе, где столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.
Лисовой является многократным призёром чемпионатов Украины в весе до 91 кг. Он также был спаринг-партнёром Александра Усика.
Первый советский чемпион мира в велоспорте на шоссе Андрей Ведерников трагически погиб в возрасте 60 лет, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен