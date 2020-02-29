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Первый советский чемпион мира в велоспорте на шоссе Андрей Ведерников трагически погиб в возрасте 60 лет, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Федерация выразила соболезнования родным и близким. По сообщению РИА Новости, Ведерникова придавило деревом на лесоповале. Генеральный директор ФВСР Юрий Кучерявый заявил , что организация финансово поможет близким в этой ситуации.

Ведерников выиграл чемпионат мира в 1981 году в Праге. Также он одерживал победы на «Вуэльте Мексики» и «Туре Словакии».

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