Украина может лишиться права провести ЧЕ по ММА из-за дискриминации россиян

В бойцовской ассоциации смешанных единоборств ММА под эгидой GAMMA резко отреагировали на отказ украинской стороны принимать российских бойцов на чемпионате Европы в Киеве. ЧЕ может быть перенесён. Об этом сообщает ТАСС.

GAMMA заявила, что выступает против дискриминации. В заявлении организации подчёркивается, что турнир может быть перенесён, если принимающая сторона не позволит выступать атлетам по политическим причинам.

Глобальная ассоциация смешанных боевых единоборств предана ценностям, на которых она была основана, включая абсолютную нетерпимость к любым формам дискриминации, — сказано в сообщении.

Так GAMMA опровергла заявление украинской стороны о её одобрении отказа принимать российских бойцов, а сама Украина столкнулась с угрозой лишиться права на проведение чемпионата Европы.

Глава украинской федерации Владимир Тесля утверждал, что Киев готов принять чемпионат, который было решено перенести из Грузии, с условием того, что на нём не будут выступать российские спортсмены. Чемпионат Европы по MMA пройдёт с 5 по 9 ноября.

Ранее Депутат Государственной думы России, известный в прошлом боксёр Николай Валуев отреагировал на отказ Украинской федерации смешанных единоборств (UF MMA) пускать российских спортсменов на чемпионат Европы, который пройдет в Киеве. Он призвал не расстраиваться по этому поводу.

Валуев напомнил, что в Европе проходят два чемпионата континента — под эгидой Всемирной организации ММА (GAMMA) и Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF). Это значит, что у сборной России будет шанс выступить на соревнованиях.