Украина имеет талант: на смену Усику и Ломаченко приходит новый нокаутёр

У Украины всегда есть боксёры элитного класса, это уже давно стало аксиомой. На смену братьям Кличко, «державшим» весь тяжёлый дивизион полтора десятка лет, пришли Александр Усик и Василий Ломаченко, чемпионившие в своих весах на протяжении менее длительного времени. Они ещё не завершили карьеры, и наверняка, у них впереди несколько очень хороших побед, но уже сейчас можно смотреть, кто мог бы прийти им на смену. И один такой человек появился на горизонте: Сергей Богачук. 25-летний украинец одержал 18 досрочных побед в 18 боях и уже в четверг, 4 марта, проведёт очередной поединок. NEWS.ru расскажет о новом многообещающем парне из Украины.

Информации о Богачуке пока не слишком много, вся его медийность впереди, но и сейчас о нём кое-что известно: он из Винницы, живёт в Лос-Анджелесе, дерётся в основном в Штатах, только последний бой был в Мексике, и предстоящий — в Пуэрто-Рико. Его промоутер — Том Леффлёр, который работал с такими большими чемпионами, как Геннадий Головкин и Роман Гонсалес. Сергей выступает в первом среднем весе (до 69,8 кг), все бои выиграл нокаутом, но это не значит, что у него какой-то жестокий убийственный удар, это не Деонтей Уайлдер.

Дело — в стиле Богачука. Он — подопечный легендарного Абеля Санчеса, поэтому дисциплинированный и хорошо обучен драться как мексиканец: опустил голову и попёр вперёд. В Казахстане Богачука вообще называют новым Головкиным из-за сходства стилей с Геннадием, но у Санчеса все боксируют примерно одинаково: идут на соперника, выкидывают много ударов, но много и пропускают: классические мексиканские рубаки.

Сейчас Богачук работает ещё с одним мексиканским специалистом — Мэнни Роблесом. Он сотрудничал со многими известными ребятами, в том числе и с Энди Руисом, который два года назад сотворил мега-сенсацию, нокаутировав Энтони Джошуа. Роблес — очень высокого мнения о Богачуке, он не сомневается, что украинец станет чемпионом мира в скором будущем, и продолжит нокаутировать всех, с кем дерётся. Он даже сказал, что на самом деле у него не 18 нокаутов в 18 боях, а все 36, так как он всех соперников нокаутирует дважды за бой.

bohachukserhii/vk.com

И действительно, Богачук — это машина по выбрасыванию ударов. Одиночная пушка — не такая страшная, как у Головкина или Уайлдера, но количеством он давит абсолютно всех, причём работает по этажам: чередует голову и корпус, заставляя соперников страдать и сдаваться после нескольких раундов.

В четверг Богачуку предстоит подраться с американцем Брэнданом Адамсом (22-3), и это будет серьёзный тест, самый сложный в карьере Сергея. Вот, что он сам сказал о сопернике.

Он корявый, неудобный. У него непростой стиль. Он много двигается, много бьёт. Хороший оппонент. Может быть, будет нокаут, а может и нет. Может, я выиграю решением судей. Я буду боксировать, а остальное зависит от моего оппонента. Если Адамс будет хорошо готов — возможно, решением. А если плохо готов — ТКО, — приводит слова Богачука Sports.kz.

bohachukserhii/vk.com

Сергей — скромный парень, пока абсолютно не избалованный вниманием и деньгами. Он ещё только работает на свою зачётку, но двигается в правильном направлении. Бывают такие боксёры, которых ведут и тянут за уши. Удара у них нет, техники нет, но им подвозят таких соперников, что не победить нельзя. Сергей — не такой, он реально знает свою работу на ринге, разбирает каждого соперника на запчасти и зарабатывает авторитет через тяжёлый труд. Сейчас не видно ни одной причины, по которой его прорыв мог бы захлебнуться.