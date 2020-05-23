UFC удалил Сехудо из всех рейтингов организации

https://static.news.ru/photo/959309e4-9e59-11ea-86e6-fa163e074e61_660.jpg Генри Сехудо Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо был удалён из всех рейтингов организации, включая список лучших бойцов, где был на третьем месте.

Теперь титул в легчайшем весе официально свободен, сообщает MMA Junkie.

Последний бой с участием американского спортсмена состоялся 9 мая на турнире UFC 249, где он защищал титул чемпиона UFC в легчайшем весе и оказался сильнее Доминика Круза, победив его техническим нокаутом во втором раунде. После победы 33-летний спортсмен объявил о завершении карьеры.

За всю карьеру в UFC 33-летний Сехудо одержал 16 побед при двух поражениях.

Ранее NEWS.ru писал, что бойца ММА задержали после перестрелки в Москве.