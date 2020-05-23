Бойца ММА задержали после перестрелки в Москве

https://static.news.ru/photo/aff25e8a-6b96-11e9-ae06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vit Cerny/CTK/Global Look Press

Боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев оказался среди девяти задержанных после перестрелки в московском жилом комплексе «Ясный».

По информации РЕН ТВ, спортсмен выступает в ММА в полусреднем весе. За последние годы Балиев поучаствовал как минимум в шести боях, в четырёх из которых проиграл.

Как писал NEWS.ru, перестрелка случилась 24 мая в жилом массиве у Каширского шоссе, пострадал один человек. Предполагаемые преступники перемещались на машине.

Очевидцы записали происходившее на видео.