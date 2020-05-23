Бойца ММА задержали после перестрелки в Москве

Боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев оказался среди девяти задержанных после перестрелки в московском жилом комплексе «Ясный».
По информации РЕН ТВ, спортсмен выступает в ММА в полусреднем весе. За последние годы Балиев поучаствовал как минимум в шести боях, в четырёх из которых проиграл.
Как писал NEWS.ru, перестрелка случилась 24 мая в жилом массиве у Каширского шоссе, пострадал один человек. Предполагаемые преступники перемещались на машине.
Очевидцы записали происходившее на видео.
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