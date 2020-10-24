UFC 254: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейтжи, онлайн-трансляция

18:05 Александр Яковлев и Лиана Джоджуа готовятся выступить. Тейпируют.

18:00 Итак, погнали!

17:55 Кстати, сегодняшний день начался со скандала. Диетолог-специалист в области ММА Майк Дольче убеждён, что Нурмагомедов схитрил.

Во время взвешивания случилось кое-что серьезное. Когда Хабиб встал на весы, инспектор — или из-за некомпетенции, или специально — допустил огромную ошибку, которая может стоить десятки миллионов долларов. К сожалению, по моему экспертному мнению, Хабиб не уложился в требуемые 155 фунтов, — приводит слова Дольче BJPenn.com.

Он добавил, что «перекладина весов идёт по траектории вверх и должна сбалансироваться, когда Хабиб встаёт на весы. Вот, она идет вверх — это значит, что Хабиб тяжелее, чем нужно. Потом специалист двигает мерку весов в сторону, а перекладина все еще поднимается. Она не скачет и не стабилизируется в центре. Это неправильно».

Оба соперника накануне показали 70,3 кг (155 фунтов) — и уложились в лимит.

17:45 Участник первого боя Александр Яковлев помимо своего гонорара получит 30% от зарплаты соперника, так как тот на 2 кг не вписался в лимит лёгкого веса.

Рекорд бойцов в ММА: Александр Яковлев (25-10-1) — Хоэль Альварес (17-2)

17:41 Совсем скоро нас ждёт интересный поединок среди женщин. Грузинская спортсменка, тренирующаяся в России, Лиана Джоджуа за несколько дней перед боем призналась, что намерена «сломать» соперницу и дебютанта UFC Миранду Маверик.

17:35 Сразу отметим, бой Нурмагомедова и Гейтжи начнётся не раньше 23:00 мск. Кстати, не забываем, что Гейтжи — временный чемпион UFC в лёгком весе.

Поединки основного карда, как писали ранее, начинаются в 21:00. А дальше уже будет всё зависеть от того, как быстро проведут бои соперники.

17:30 Сегодня на «Бойцовском острове» запланировано 12 поединков — в реальности их может оказаться и меньше: на одном из шоу несколько недель назад в последний момент было отменено три боя из-за коронавируса у бойцов. Надеемся, что в этот раз такого не случится.

Основной кард (21:00 МСК):

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейтжи — титульный бой в лёгком весе

Джаред Каннонье — Роберт Уиттакер

Уолт Харрис — Александр Волков

Фил Хоус — Джейкоб Мэлкун

Лорен Мерфи — Лилия Шакирова

Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба

Предварительный кард (19:00 МСК):

Стефан Струве — Тай Туиваса

Кейси Кинни — Натаниэль Вуд

Алекс Оливейра — Шавкат Рахмонов

Сэм Алви — Да Ун Джан

Ранний предварительный кард (18:00 МСК):

Лиана Джоджуа — Миранда Мэверик

Хоэль Альварес — Александр Яковлев

17:15 Лагерь, конечно, как обычно разделился на две категории: одни ждут от Хабиба только победы, другие жаждут его первого в карьере поражения. А президент UFC Дэйна Уайт от главного поединка просто ждёт рекордных продаж.

17:10 На турнире должен был выступить не только Хабиб, но и его двоюродный брат Умар. Правда по приезде в столицу ОАЭ спустя некоторое время его госпитализировали со стафилококковой инфекцией. Этот турнир должен был стать для 24-летнего спортсмена дебютом в UFC. Сорвалось. Совпадение?

17:05 В четверг прошло взвешиваем Нурмагомедова и Гейтжи. Россиянину удалось вписаться в лимит лёгкой весовой категории (70,3 кг) перед боем. Для этого ему пришлось снять с себя всю одежду, включая нижнее бельё. Боец за последнюю неделю согнал почти 9 кг, в том числе 3 кг утром накануне взвешивания. В период между боями вес Нурмагомедова приближается к 90 кг. Джастин Гейтжи также сделал вес. Кстати, сам россиянин хочет находиться в октагоне с соперником все 25 минут. Посмотрим, удастся ли ему выполнить это желание.

17:00 Добрый день, друзья! Пока мы все в ожидании главного карда, который начнётся в 21:00 по московскому времени, предлагаем вам вместе с нами проследить за предстоящими боями на турнире UFC 254 в Абу-Даби и вспомнить последние события.

К слову, для Хабиба Нурмагомедова бой с Джастином Гейтжи станет третьей защитой чемпионского титула, который он завоевал в апреле 2018 года, победив Эла Яквинту. После этого он успешно защитил титул, победив досрочно Конора Макгрегора и Дастина Порье.