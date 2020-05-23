Ученик Абдулманапа Нурмагомедова рассказал о тяжелом состоянии тренера

https://static.news.ru/photo/120832ae-9dc1-11ea-b6b7-fa163e074e61_660.jpg Абдулманапа Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков рассказал о состоянии его тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Он в тяжёлом состоянии. Мы все молимся за него, просим Всевышнего, чтобы он поскорее вернул его к нам, быстрее выздоровел. Периодически уточняю [у врачей], как его состояние. Мне говорят, что тяжёлое, — цитирует Уланбекова «Спорт-Экспресс».

Нурмагомедов-старший проходит лечение в одном из столичных госпиталей. У него взяли тест на коронавирус. На данный момент за ним наблюдают медики. Известного тренера ранее уже доставляли в больницу в конце апреля 2020 года. Медики подозревали пневмонию.

Как сообщал NEWS.ru, бывший чемпион UFC Олег Тактаров пожелал скорейшего выздоровления тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.