Уайт намерен арендовать частный остров для проведения UFC 249

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Хабиб Нурмагомедов сохраняет за собой пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Это стало известно после того, как глава UFC Дэйна Уайт объявил, что соперником американца Тони Фергюсона на турнире UFC 249 вместо россиянина будет американский боец Джастин Гейджи.

Он добавил, что данный бой будет за титул временного чемпиона организации в лёгком весе. Бой санкционирован, 100% будет показан на ESPN и пройдёт где-то на планете Земля, — говорится в...