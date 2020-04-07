Уайт намерен арендовать частный остров для проведения UFC 249

Президент UFC Дэна Уайт планирует решить проблему с местом проведения турнира UFC 249, арендовав частный остров.
По его словам, вопрос решится в ближайшие один-два дня. На остров смогут приехать бойцы всех стран.
Поскольку я не могу собрать всех иностранных бойцов в США, у меня будет частный остров, на котором будут собираться все спортсмены из других стран, — сказал он.
Уайт отметил, UFC вернётся в строй 18 апреля,
Ранее NEWS.ru писал, что эпопея с многострадальным турниром UFC 249, который должен пройти 18 апреля, выходит на финишную прямую. Чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил, что не сможет принять участие в турнире, а его соперник Тони Фергюсон сразится за временный титул с Джастином Гэтжи. Победитель боя осенью сможет провести объединительный поединок с российским чемпионом.
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