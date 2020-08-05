У соперника Рашида Кодзоева подозревают коронавирусную инфекцию

https://static.news.ru/photo/11b0c666-d739-11ea-8141-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Сухотский Фото: Дмитрий Сухотский/vk.com

Поединок между барнаульским боксёром Дмитрием Сухотским и Рашидом Кодзоевым из Ингушетии был отменён. У спортсмена из Барнаула подозревают коронавирус.

По словам Дмитрия, члены его семьи госпитализированы с коронавирусом, сам он находится на самоизоляции с подозрением на коронавирус, — рассказал менеджер профессиональных боксёров Олег Богданов.

Поединок должен был состояться в рамках боксёрского вечера «Короли Нокаутов — 4» 10 августа. В этот день у Сухотского будут брать следующие тесты на СOVID-19.

Богданов считает, что в будущем бой между спортсменами стоит посмотреть.

К сожалению, у нас Кодзоев очень избегаемый боксёр. Он может ударить, может и взорваться, не старается выиграть по очкам, идёт вперёд и старается нокаутировать соперника, — заявил Богданов, сообщает пресс-служба «ЮКА Промоушен».

Кодзоев начал профессиональную карьеру в 2016 году. Его соперник — в 2005 году. В послужном списке Сухотского титулы чемпиона России, чемпиона СНГ, славянских стран WBC и другие награды.

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