У Петра Яна появился новый конкурент, Исмагулов продолжил побеждать

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC, который выявил двух будущих претендентов на чемпионский пояс. Роб Фонт может встретиться с победителем титульного реванша в наилегчайшем весе между Петром Яном и Алджемейном Стерлингом, а Карла Эспарса в реванше оспорит титул Роуз Намаюнас в первом наилегчайшем дивизионе. Россиянин Дамир Исмагулов провёл первый бой за два года после травмы и победил бразильца Рафаэла Алвеса. NEWS.ru подводит итоги главных поединков турнира.

Фонт может быть очень опасен даже для Яна

В легчайшем весе окончательно взошла новая звезда. 33-летний Роб Фонт одержал четвёртую победу подряд и самую громкую в своей карьере над экс-чемпионом UFC Коди Гарбрандтом. Именитый боец был деклассирован в стойке на протяжении всех пяти раундов и даже безуспешно пытался изменить ход боя за счёт борьбы. Единственное, чего Фонту не удалось сделать, это нокаутировать оппонента, но разовый удар не является его козырем.

Теперь американец занял первое место в очереди к титулу и должен сразиться с победителем долгожданного реванша между Яном и Стерлингом. Россиянин является в нём безоговорочным фаворитом и по всем законам жанра должен хорошенько отомстить оппоненту за актёрскую игру, а потому Фонта можно рассматривать, как его потенциального соперника. У американца длинные и быстрые руки, он вынослив и может успешно бить сериями. Конечно, в технике бокса он уступает Яну, но имеет преимущество в антропометрии, а потому может быть весьма опасен.

Возвращение Исмагулова получилось непростым

Россиянин казахского происхождения Дамир Исмагулов вернулся в дело после двухлетнего перерыва, связанного с травмой и последующим восстановлением после операции поединком с бразильцем Рафаэлом Алвесом. Дебютант UFC едва не сотворил сенсацию на первых секундах боя, отправив Исмагулова в нокдаун, а затем заставил Дамира пережить несколько не самых приятных секунд в концовке. Основную же часть поединка российский боец контролировал в стойке и в партере, где накидал бразильцу немало жёстких ударов, что и обеспечило ему трудовую победу. Следствием долгого простоя стала усталость в концовке, а потому бойцу ещё предстоит набрать свою оптимальную форму.

Третий в дивизионе на серии побед

Нелёгкая победа стала четвёртой подряд в UFC для Исмагулова, однако пока он так и не смог досрочно закончить ни один из своих поединков в октагоне. По этому показателю россиянин вышел на чистое третье место в лёгком дивизионе, уступая лишь чемпиону Шарлесу Оливейре и соотечественнику Исламу Махачеву, который пока безуспешно пытается подойти к бою с топовыми соперниками.

Исмагулов после очередного успеха вправе рассчитывать на поединок с соперником из топ-15. Алвес для возвращения оказался подходящим вариантом, но в дальнейшем надо повышать уровень оппозиции. В то же время без досрочных побед любому бойцу сложнее продвигаться по рейтинговой лестнице, а Дамир пока предпочитает не рисковать и не стремиться любой ценой к досрочной победе, а его запас прочности пока не выглядит достаточным для того, чтобы стать звездой дивизиона.

Надежду Поднебесной уничтожил Кухонный Монстр

Американка Карла Эспарса ростом 155 см — один из самых маленьких бойцов UFC, но при этом сильнейший борец первого наилегчайшего веса. После утраты титула главной звезды китайских ММА Чжан Вейли Ян Сяонан по праву считалась её преемницей и шла на серии из шести побед подряд. Единственным препятствием на её пути к титулу оставалась Эспарса по прозвищу Кухонный Монстр. Хотя букмекеры оценивали шансы соперниц как равные, интриги в бою не получилось. Американка легко переводила бой в партер, занимала доминирующую позицию и локтями кромсала лицо соперницы, пока рефери не прекратил кровопролитие в прямом смысле этого слова.

Малыши опровергли стереотипы

Принято считать, что бои представителей наилегчайшего веса незрелищные, а яркие финалы случаются в них крайне редко. Этот турнир опроверг этот стереотип и открыл миру двух ярких бойцов. Чех Давид Дворжак одержал в октагоне третью победу подряд, но впервые заставил соперника сдаться, уже в первом раунде пройдя ему за спину. Бразилец Бруну Силва за минуту боя двумя жёсткими ударами срубил Виктора Родригеса, одержав уже вторую подряд победу нокаутом. Дивизион, который ещё недавно Дэйна Уайт планировал закрыть, расцветает новыми красками и открывает ярких бойцов.