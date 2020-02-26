https://static.news.ru/photo/a6256552-58a1-11ea-961b-fa163e074e61_660.jpg Евгений Тищенко Фото: Lin Yiguang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боксёр первого тяжёлого веса, олимпийский чемпион Евгений Тищенко 7 марта на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге встретится с аргентинцем Маркосом Антонио Аумадой.

Как сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions, аргентинец вышел на замену отказавшемуся от боя по состоянию здоровья французу Оливье Вотрену. Ранее Аумада уже приезжал в Россию и в 2017 году был нокаутирован в Воронеже Алексеем Папиным. Последние два боя он проиграл соотечественнику Ямилу Альберто Перальте.

Как писал NEWS.ru, американский боксёр Флойд Мейвезер пригрозил ирландцу Конору Макгрегору новым поединком, в котором он «снова надерёт ему задницу».