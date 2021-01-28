Тренер Нурмагомедова прокомментировал поражение Макгрегора

https://static.news.ru/photo/5053b8fa-615a-11eb-b188-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал поражение Конора Макгрегора в бою с Дастином Порье на турнире UFC 257.

Известно, что победа над Порье дала бы Макгрегору возможность претендовать на реванш с российским бойцом.

Хабиб уничтожил бы такого Макгрегора. Хабиб стал лучше. Он прибавил по сравнению с тем, каким был два года назад, — отметил Мендес, слова которого приводит MMA Junkie.

Он также добавил, что теперь можно не ждать реванша между Нурмагомедовым и Макгрегором.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений.

Ранее NEWS.ru писал, что российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высмеял поражение ирландского бойца Конора Макгрегора в поединке с американским спортсменом Дастином Порье.