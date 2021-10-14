Токов рассказал о перспективах завоевать чемпионский пояс Bellator

Российский боец Bellator, представляющий Fedor Team, Анатолий Токов рассказал о своих перспективах завоевать чемпионский титул в среднем весе и заявил, что готов к бою с его обладателем Гегардом Мусаси после предстоящих обоим поединков.

Думаю, через бой-два я буду драться за пояс, если всё хорошо сложится. План у нас такой. У Мусаси запланирован уже следующий бой (в начале следующего года он будет защищать титул от Остина Вандерфорда. — NEWS.ru), поэтому, возможно, мы договоримся провести ещё один бой примерно в то же время, чтобы не было большого простоя. Второй вариант, мы дождёмся победителя их боя и подерёмся с ним, — рассказал Токов NEWS.ru.

Также от отметил, что следит за выступлением Гегарда Мусаси и считает его очень опытным бойцом со своими фишками, а завоевание пояса — его основная цель в спорте в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, российский боец Андрей Корешков, выступающий в Bellator, прокомментировал слова своего соперника Рустама Хабилова о том, что грепплинг, стиль борьбы через захваты, является его слабой стороной, и подчеркнул, но не обижается на него за критику.