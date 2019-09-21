Чемпионат мира по борьбе в Нур-Султане завершился полным и безоговорочным триумфом российской команды. Но если сборная по греко-римской борьбе сделала небольшой шаг назад, то «вольники» выиграли больше половины золотого запаса, а женская команда показала лучшее выступление за последнюю пятилетку. News.ru подводит итоги предолимпийского чемпионата мира.

Провал Власова и небольшой шаг назад

Ещё до старта соревнований в Нур-Султане было очевидно, что фантастический результат в шесть золотых медалей борцам греко-римского стиля будет трудно повторить. Однако и всего одно золото в олимпийской дисциплине — явный недобор. Сразу в нескольких весовых категориях в финалах сошлись лидеры последних лет и россияне в этой борьбе получили хороший урок на будущее. В весе до 60 кг в финале сразились два чемпиона мира последних лет Сергей Емелин и Кенитиро Фумита. В решающей схватке россиянин безоговорочно уступил японцу. Другой триумфатор прошлогоднего чемпионата Артём Сурков тоже подтвердил свой высокий класс, но не совладал в финале с олимпийским чемпионом из Кубы Исмаэлем Борреро.

В полутяжёлом весе также ожидалось принципиальное противостояние чемпионов последних лет, однако армянин Артур Алексанян из-за травмы, полученной в полуфинале, не смог сразиться с Мусой Евлоевым. Видимо, третий раунд их противостояния будет перенесён в Токио. Другой российский чемпион Абуязид Манцигов на Олимпиаде вряд ли выступит, так как победил он в неолимпийской категории. В весе до 67 кг ему будет сложно потеснить опытного Суркова, а в более тяжёлом весе лидером сборной России является Роман Власов.

Хотя после провала в Нур-Султане позиции двукратного олимпийского чемпиона не кажутся незыблемыми. Власов проиграл безвестному казахстанцу и не смог завоевать даже олимпийской лицензии, а значит даже при наличии тренерского карт-бланша ему нужно будет доказать свою состоятельность и в олимпийской квалификации, и в соперничестве с победителем Европейских игр Александром Чехиркиным. Неудачами завершился поход за лицензией для тяжеловеса Сергея Семёнова и средневеса Александра Комарова, так что россияне гарантировали себе участие в Играх только в половине олимпийских весов.

Успешная перезагрузка

После двух провальных чемпионатов мира был отправлен в отставку главный тренер женской сборной России Юрий Шахмурдов. Временно исполняющим обязанности в этом году стал Магомед Алиомаров и после соревнований в Нур-Султане у него есть все шансы повести команду к олимпийской цели. Россиянки с лихвой перевыполнили медальный план, завоевав пять наград, из которых две — высшей пробы. Однако лишь Екатерина Полещук завоевала медаль в олимпийской весовой категории. Более того, кроме неё никто олимпийскую лицензию завоевать не сумел. Очевидно, что эта задача будет возложена на призёрок в других весах — Наталью Воробьёву, Инну Тражукову и Любовь Овчарову.

Возвращение после декрета для Натальи Воробьёвой получилось крайне непростым. Сначала ей пришлось сбросить вес с 93 кг, затем стремительно набирать форму и пережить горечь двух поражений на Европейских играх. На чемпионате мира мы увидели уже другую Воробьеву: мотивированную, голодную до побед, но при этом зрелую и расчётливую. Возвращение на высшую ступень пьедестала придаст ей уверенности в себе, которая явно будет не лишней в борьбе за олимпийские лицензии в тяжёлом весе.

Путь Ирины Тражуковой к её первому чемпионству получился на редкость тернистым. Сейчас уже многие не помнят, как президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили обвинил спортсменку в безволии после проигранной схватки за бронзу в олимпийском Рио и наказал несколькими пощёчинами. Тогда дело грозило функционеру судом, а спортсменке завершением карьеры в сборной, но стороны конфликта смогли прийти к перемирию и объединиться ради великой цели. В своей главной схватке в Нур-Султане Инна просто размазала по ковру соперницу из Украины и хочется верить, со второй своей попытки уже не упустит олимпийскую медаль.

Тедеев должен стать тренером года

Уже в который раз главной звездой чемпионата мира стал Абдулрашид Садулаев по прозвищу Русский Танк, завоевавший уже четвёртую золотую медаль чемпионатов мира. Однако в нынешней российской сборной любого борца можно назвать танком, настолько мощно выступили подопечные Дзамболата Тедеева. Возвращение именитого наставника в национальную команду проходило отнюдь не гладко. Пришлось пережить и отсутствие побед на первом чемпионате мира этого олимпийского цикла, но в дальнейшем получившая свежую кровь команда только набирала обороты. Тедеев же продолжает восхищать своим умением развивать юные таланты и держать в узде звёзд сложной, конкурентной и многонациональной команды.

Заурбек Сидаков Владислав Воднев/РИА Новости

Украшением турнира стала победа Заурбека Сидакова, который в традиционно самой конкурентной весовой категории до 74 кг поочерёдно победил двух главных соперников — итальянца Франка Чамисо и американца Джордана Барроуза. Важную психологическую победу над собой и соперниками по олимпийской категории до 65 кг одержал и «Маленький Танк» Гаджимурад Рашидов. До этого в более лёгком весе он дважды подряд проигрывал в финале, где не мог показать и 50 процентов того, на что способен. В этот раз он мастерски расправился с казахстанцем Даулетом Ниязбековым, несмотря на яростную поддержку трибун.

Всё в порядке у команды Тедеева и с добычей олимпийских лицензий. Они были завоёваны в пяти весовых категориях из шести, а исключением стал тяжёлый вес, где в отсутствие Биляла Махова у российской команды так и не появилось достойного лидера. Анзор Хизриев получил травму руки незадолго до старта чемпионата мира, а Алан Хугаев выбыл из борьбы на одной из ранних стадий. Другой извечно проблемный для России наилегчайший вес, похоже, надолго обрёл своего хозяина. Заур Угуев второй год подряд стал лучшим на планете.