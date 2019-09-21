https://static.news.ru/photo/6fd4f12e-dd46-11e9-bce8-fa163e074e61_660.jpg Абдулрашид Садулаев Фото: instagram.com/sadulaev_abdulrashid

Российский борец Абдулрашид Садулаев в четвёртый раз стал чемпионом мира по вольной борьбе. В финальной схватке в весовой категории до 97 кг он победил представителя Азербайджана Шарифа Шарифова.

Поединок с другим уроженцем Чародинского района Республики Дагестан получился непростым для Садулаева. В первом периоде он получил всего балл за пассивность соперника и ещё два за перевод в партер. Довести дело до победы со счётом 4:0 было для Садулаева уже делом техники. Таким образом, сборная России завоевала девять золотых медалей на чемпионате мира по борьбе, из них пять на счету борцов-вольников, а Садулаев победил Шарифова на крупных турнирах уже в третий раз.

Артур Найфонов завоевал олимпийскую лицензию и бронзовую награду в весовой категории до 86 кг. В полуфинале он уступил олимпийскому чемпиону из Ирана Хассану Яздани, завоевавшему золотую медаль, а в схватке за третье место одержал уверенную победу на классе над представителем Сан-Марино Майлзом Амине со счётом 6:0, набрав все баллы на первой минуте схватки.

Как сообщал News.ru, российский борец вольного стиля Магомедрасул Идрисов стал серебряным призёром чемпионата мира в Нур-Султане в весе до 61 кг.