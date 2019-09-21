Российский борец вольного стиля, выступающий в весовой категории до 61 кг, Магомедрасул Идрисов уступил в финале чемпионата мира в Нур-Султане грузину Беке Ломтадзе.
Первая трёхминутка прошла в спокойной позиционной борьбе, где Идрисов взял балл ввиду пассивности соперника. Ломтадзе ответил проходом за спину в начале второго периода, а затем поймал Идрисова на контратаке и обеспечил себе победу со счётом 6:1.
В весе до 79 кг россиянин Гаджи Набиев стал бронзовым призёром чемпионата мира. В четвертьфинале он уступил со счётом 1:5 американцу Кайлу Дейку, но добился бронзовой награды за счёт побед в двух утешительных схватках. Сначала он одолел киргиза Ойбека Насирова со счётом 8:2, а затем в поединке за бронзу взял верх над узбеком Рашидом Курбановым — 8:3.
Как сообщал News.ru, российский борец вольного стиля Алихан Жабраилов стал бронзовым призёром чемпионата мира в весовой категории до 92 кг.