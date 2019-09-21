Российский борец Алихан Жабраилов завоевал бронзовую награду в весовой категории до 92 кг на чемпионате мира по вольной борьбе.
Дебютант чемпионатов мира Жабраилов уверенно дошёл до полуфинала, где уступил иранцу Алирезе Карими. В схватке за бронзу с молдаванином Георгием Рубаевым Жабраилов за счёт прохода в ноги в первом периоде повёл в счёте, а затем удержал минимальное преимущество во второй половине схватки.
Как сообщал News.ru, российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков второй год подряд стал чемпионом мира.