https://static.news.ru/photo/661b1e28-dc75-11e9-a190-fa163e074e61_660.jpg Алихан Жабраилов Фото: Print Screen с youtube

Российский борец Алихан Жабраилов завоевал бронзовую награду в весовой категории до 92 кг на чемпионате мира по вольной борьбе.

Дебютант чемпионатов мира Жабраилов уверенно дошёл до полуфинала, где уступил иранцу Алирезе Карими. В схватке за бронзу с молдаванином Георгием Рубаевым Жабраилов за счёт прохода в ноги в первом периоде повёл в счёте, а затем удержал минимальное преимущество во второй половине схватки.

Как сообщал News.ru, российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков второй год подряд стал чемпионом мира.