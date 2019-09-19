Женская сборная России по борьбе завоевала вторую золотую медаль на чемпионате мира в Нур-Султане усилиями Инны Тражуковой.
Россиянка уверенно дошла до финала в весе до 65 кг, где провела схватку с украинкой Ириной Коляденко. В первом периоде Тражукова выполнила приём на три балла и ещё один балл получила за выход соперницы на ковёр. Во втором раунде россиянка увеличила своё преимущество и довела схватку до досрочной победы со счётом 13:0.
Другая российская финалистка Любовь Овчарова завоевала серебряную награду чемпионата мира в весе до 59 кг. В финальной схватке она проиграла на туше канадке Линде Мораис.
Как сообщал News.ru, женская сборная России досрочно перевыполнила медальный план на чемпионате мира по борьбе.