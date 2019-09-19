https://static.news.ru/photo/92078450-dae4-11e9-a97e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Женская сборная России по борьбе завоевала вторую золотую медаль на чемпионате мира в Нур-Султане усилиями Инны Тражуковой.

Россиянка уверенно дошла до финала в весе до 65 кг, где провела схватку с украинкой Ириной Коляденко. В первом периоде Тражукова выполнила приём на три балла и ещё один балл получила за выход соперницы на ковёр. Во втором раунде россиянка увеличила своё преимущество и довела схватку до досрочной победы со счётом 13:0.

Другая российская финалистка Любовь Овчарова завоевала серебряную награду чемпионата мира в весе до 59 кг. В финальной схватке она проиграла на туше канадке Линде Мораис.

Как сообщал News.ru, женская сборная России досрочно перевыполнила медальный план на чемпионате мира по борьбе.