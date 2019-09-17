https://static.news.ru/photo/c97fef4a-d949-11e9-854b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Емелин (слева) Фото: Bucharest Kadir Caliskan/imago-images.de/Global Look Press

Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин стал серебряным призёром чемпионата мира в Нур-Султане в весовой категории до 60 кг.

В финальной схватке он уступил со счётом 5:10 японцу Кенитиро Фумите, который спустя два года вернул себе звание лучшего борца мира.

Таким образом, сборная России по греко-римской борьбе завоевала две золотых и три серебряных медали и выиграла общекомандный зачёт. Однако в олимпийских весах чемпионом смог стать лишь Муса Евлоев.

Как сообщал News.ru, российский боец ММА Забит Магомедшарипов следующий бой проведёт 8 ноября на турнире UFC в Москве.