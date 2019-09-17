Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин стал серебряным призёром чемпионата мира в Нур-Султане в весовой категории до 60 кг.
В финальной схватке он уступил со счётом 5:10 японцу Кенитиро Фумите, который спустя два года вернул себе звание лучшего борца мира.
Таким образом, сборная России по греко-римской борьбе завоевала две золотых и три серебряных медали и выиграла общекомандный зачёт. Однако в олимпийских весах чемпионом смог стать лишь Муса Евлоев.
Как сообщал News.ru, российский боец ММА Забит Магомедшарипов следующий бой проведёт 8 ноября на турнире UFC в Москве.