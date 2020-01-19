Бывший чемпион UFC Олег Тактаров прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне и отметил, что не верит в разговоры о том, что поединок был продажным.

Конор был нацелен и сказал ещё, что он на подступах к своей форме. А удары плечом — это показатель высокого мастерства и координации. Комментарии о продажном бое? Это чисто мелкий менталитет, найти сразу оправдание до того, как что-то случилось. Как можно купить такое избиение, вы что, — цитирует Тактарова Sport24.