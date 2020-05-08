Тайсону предложили $20 млн за участие в кулачных боях

https://static.news.ru/photo/4bc7d510-90c6-11ea-90ba-fa163e074e61_660.jpgМайк ТайсонФото: PPE/face to face/Global Look Press
Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон может стать богаче на $20 млн, если примет предложение Лиги кулачных боев Bare Knucke FC. По словам её президента Дэвида Фельдмана, обратиться к 53-летней легенде бокса в организации решили, после просмотра его последних тренировок.
Восторг во всём мире, вызванный тренировками Тайсона, заставил нас сделать предложение. Он — настоящая легенда. Для нас большая честь вести переговоры с его командой. Посмотрим, что из этого выйдет, — отметил глава Bare Knucke FC.
Он добавил, что будет рад любому сотрудничеству с командой Тайсона.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Майк Тайсон заявил о желании вернуться на ринг. Боксёр подчеркнул, что хочет вернуться в спорт, чтобы заработать средства на помощь бездомным и людям с наркотической зависимостью. Последний бой Тайсон провёл 11 июня 2005 года. Тогда он уступил ирландцу Кевину Макбрайду.