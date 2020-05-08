Тайсону предложили $20 млн за участие в кулачных боях

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Российское гражданство может быть предоставлено украинским боксёрам Александру Усику и Василию Ломаченко, если возникнет такая необходимость. Так генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев прокомментировал сообщение о включении этих спортсменов в базу украинского сайта «Миротворец».

Представитель федерации уточнил, что боксёров к числу «врагов Украины» отнёс не официальный Киев, а какие-то люди, которые «за доллары бегают и выполняют поручения». Их обоих там любят и обожают. Не...