https://static.news.ru/photo/867bfc52-4695-11ea-8b24-fa163e074e61_660.jpg Георгий Кушиташвили Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что будет добиваться максимального наказания для подозреваемого в хранении наркотиков боксёра Георгия Кушиташвили, если его вина будет доказана.

Если следствие докажет, что он поднял руку на сотрудника Росгвардии, то мы это осуждаем, он ответит по закону, если подтвердится, мы за жесткие санкции. Бросать мы его не будем, потому что он столько лет отдал боксу, но будем настаивать на максимальном наказании по этим статьям, — приводит слова Кремлёва ТАСС .

Также функционер заметил, что готов оказать помощь боксёру в рамках закона, в частности оплатить услуги адвокатов.

Кушиташвили и Овик Оганнисян подозреваются в хранении наркотиков и были задержаны сотрудникам Росгвардии 2 февраля на Фрунзенской набережной. В момент задержания Кушиташвили оказал сопротивление и ударил одного из сотрудников.

Согласно уголовному законодательству РФ, боксёру грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее, 235-й гарнизонный военный суд арестовал боксёра Георгия Кушиташвили, писалNEWS.ru.