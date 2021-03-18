Стерлинг потроллил Яна после инцидента с бомжом

https://static.news.ru/photo/213d38ea-889a-11eb-b8c0-96000091f725_660.jpg Фото: funkmastermma/instagram.com

Действующий чемпион UFC Алджемейн Стерлинг обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Петру Яну на русском языке.

Передайте соль, пожалуйста. Клоун класса, — написал Стерлинг на своей странице в Instagram, прикрепив текст к фото с поясом UFC.

На турнире UFC 259 Ян проиграл Стерлингу из-за дисквалификации за запрещённый удар — коленом в голову по сидячему сопернику. Это случилось в четвёртом раунде боя, который россиянин выигрывал по очкам.

В результате этого Ян был лишён титула чемпиона UFC в наилегчайшем весе, пояс перешёл к Стерлингу.

Ранее, 2 февраля, Пётр Ян подошёл на улице к бомжу, назвал его именем Стерлинга и прогнал с насиженного места, писал NEWS.ru.