Стерлинг потроллил Яна после инцидента с бомжом

Действующий чемпион UFC Алджемейн Стерлинг обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Петру Яну на русском языке.
Передайте соль, пожалуйста. Клоун класса, — написал Стерлинг на своей странице в Instagram, прикрепив текст к фото с поясом UFC.
На турнире UFC 259 Ян проиграл Стерлингу из-за дисквалификации за запрещённый удар — коленом в голову по сидячему сопернику. Это случилось в четвёртом раунде боя, который россиянин выигрывал по очкам.
В результате этого Ян был лишён титула чемпиона UFC в наилегчайшем весе, пояс перешёл к Стерлингу.
Ранее, 2 февраля, Пётр Ян подошёл на улице к бомжу, назвал его именем Стерлинга и прогнал с насиженного места, писал NEWS.ru.