Прокурор Стивен Вагстаффа заявил, что бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону не будет предъявлено обвинение за избиение пассажира на борту самолёта, передаёт USA Today. По словам Вагстаффа, в ходе разбирательства учитывались многие обстоятельства, в том числе отсутствие желания обеих сторон выдвигать обвинения по этому делу.
Решение основано на обстоятельствах, сопутствующих конфронтации. К ним относится поведение потерпевшего, предшествующее инциденту, взаимодействие между господином Тайсоном и потерпевшим, а также просьбы обеих сторон не выдвигать обвинений по этому делу, — сказал прокурор.
Инцидент произошёл 20 апреля во время рейса из Сан-Франциско во Флориду. По данным источника, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он попытался разговорить Майка. Боксёр просил его успокоиться, но в итоге нанёс ему несколько ударов.
Ранее сообщалось, что игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвингз» устроили массовую драку после того, как один из хоккеистов жёстко сыграл против российского вратаря Игоря Шестёркина в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 5:2.