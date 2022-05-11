Стало известно, что грозит избившему пассажира самолёта Тайсону Майку Тайсону не будет предъявлено обвинение из-за драки с пассажиром на борту самолёта

Майк Тайсон / Фото PIOTR KUCZA/Global Look Press

Прокурор Стивен Вагстаффа заявил, что бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону не будет предъявлено обвинение за избиение пассажира на борту самолёта, передаёт USA Today. По словам Вагстаффа, в ходе разбирательства учитывались многие обстоятельства, в том числе отсутствие желания обеих сторон выдвигать обвинения по этому делу.

Решение основано на обстоятельствах, сопутствующих конфронтации. К ним относится поведение потерпевшего, предшествующее инциденту, взаимодействие между господином Тайсоном и потерпевшим, а также просьбы обеих сторон не выдвигать обвинений по этому делу, — сказал прокурор.

Инцидент произошёл 20 апреля во время рейса из Сан-Франциско во Флориду. По данным источника, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он попытался разговорить Майка. Боксёр просил его успокоиться, но в итоге нанёс ему несколько ударов.

Ранее сообщалось, что игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвингз» устроили массовую драку после того, как один из хоккеистов жёстко сыграл против российского вратаря Игоря Шестёркина в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 5:2.