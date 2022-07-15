16 июля в Москве, в «Вегас Сити Холл», состоится турнир по кулачным боям TOP DOG FC 15. Мероприятие начнется в 19.00 мск, сообщает пресс-служба промоушена.
Главным событием вечера станет противостояние двух чемпионов мира по кикбоксингу — Владислава Туйнова и Павла Шелеста. Туйнов является бывшим бойцом ведущих кикбоксёрских промоушенов Glory и Kunlun Fight.
Владислав становился чемпионом мира и победителем первенства мира среди любителей по версии WAKO, а также чемпионом мира по версиям A1,MFC, OPKL среди профессионалов. Шелест имеет опыт выступлений в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» и промоушене AMC Fight Nights.
Оба спортсмена являются Мастерами спорта международного класса. Для Туйнова, идущего на серии из двух досрочных побед, данный поединок будет носить претендентский характер.
Со-главным событием вечера станет противостояние между бывшим чемпионом в среднем весе Максимом «ВДВ» Фёдоровым (6 побед — 2 поражения) и обладателем перстня «Нокаут года — 2021» Марселем Хановым (3 победы — 1 поражение). Поединок пройдет в полутяжелой весовой категории.
Полный кард турнира выглядит следующим образом:
Предварительные бои
1. Дмитрий Спивак — Грайр Оганнисян
2. Ильмиямин «Хайлайт» Джаватов — Давид «Ошаканец» Аветисян
3. Кантемир Калажоков — Амин «Красавчик» Газимагомедов
4. Максим «Мако» Савушкин — Нуцалхан «Кураж» Магомедов
5. Марат «Хардстайлер» Хыдыров — Иса «Палач» Бегаев
Основной кард
6. Матвей «Южный» Тикиджиев — Денис «Царевич» Романов
7. Владислав «Мажор» Соболев — Андрей «Веном» Борисов
8. Эмин «Немой» Рахиб — Олег «Фомич» Фомичев
9. Умар «Костолом» Муртазалиев — Валерий «Орел» Особов
10. Артур «Король» Свиридов — Суламбек «Алый зверь» Шахгириев
11. Евгений «Шиша» Шишков — Алексей «Мельник» Мельников
12. Денис «Ураган» Дула — Валерий Заботин
13. Марсель Ханов — Макс «ВДВ» Федоров
14. Павел «Берсерк» Шелест — Владислав «Орловский Бриллиант» Туйнов