Стали известны все участники турнира Top Dog FC 15

Фото: Пресс-служба TOP DOG

16 июля в Москве, в «Вегас Сити Холл», состоится турнир по кулачным боям TOP DOG FC 15. Мероприятие начнется в 19.00 мск, сообщает пресс-служба промоушена.

Главным событием вечера станет противостояние двух чемпионов мира по кикбоксингу — Владислава Туйнова и Павла Шелеста. Туйнов является бывшим бойцом ведущих кикбоксёрских промоушенов Glory и Kunlun Fight.

Владислав становился чемпионом мира и победителем первенства мира среди любителей по версии WAKO, а также чемпионом мира по версиям A1,MFC, OPKL среди профессионалов. Шелест имеет опыт выступлений в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» и промоушене AMC Fight Nights.

Оба спортсмена являются Мастерами спорта международного класса. Для Туйнова, идущего на серии из двух досрочных побед, данный поединок будет носить претендентский характер.

Со-главным событием вечера станет противостояние между бывшим чемпионом в среднем весе Максимом «ВДВ» Фёдоровым (6 побед — 2 поражения) и обладателем перстня «Нокаут года — 2021» Марселем Хановым (3 победы — 1 поражение). Поединок пройдет в полутяжелой весовой категории.

Полный кард турнира выглядит следующим образом:

Предварительные бои

1. Дмитрий Спивак — Грайр Оганнисян

2. Ильмиямин «Хайлайт» Джаватов — Давид «Ошаканец» Аветисян

3. Кантемир Калажоков — Амин «Красавчик» Газимагомедов

4. Максим «Мако» Савушкин — Нуцалхан «Кураж» Магомедов

5. Марат «Хардстайлер» Хыдыров — Иса «Палач» Бегаев

Основной кард

6. Матвей «Южный» Тикиджиев — Денис «Царевич» Романов

7. Владислав «Мажор» Соболев — Андрей «Веном» Борисов

8. Эмин «Немой» Рахиб — Олег «Фомич» Фомичев

9. Умар «Костолом» Муртазалиев — Валерий «Орел» Особов

10. Артур «Король» Свиридов — Суламбек «Алый зверь» Шахгириев

11. Евгений «Шиша» Шишков — Алексей «Мельник» Мельников

12. Денис «Ураган» Дула — Валерий Заботин

13. Марсель Ханов — Макс «ВДВ» Федоров

14. Павел «Берсерк» Шелест — Владислав «Орловский Бриллиант» Туйнов