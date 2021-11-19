Стал известен следующий соперник Умара Нурмагомедова

Российский боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов проведёт следующий поединок 19 марта на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). По информации журналиста Cageside Press Алекса Бехунина, соперником двоюродного брата экс-чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова станет валлиец Джек Шор.

На данный момент официально поединок между Нурмагомедовым и Шором не анонсирован. При этом, по предварительным данным, 19 марта должен состояться турнир UFC Fight Night 205. Место проведения шоу пока не определено.

Нурмагомедов провёл 13 поединков в профессиональной карьере, в которых не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в январе 2021 года, победив казахстанца Сергея Морозова во втором раунде.

На счету Шора 15 побед и ни одного поражения. Боец по прозвищу Танк провёл в UFC четыре поединка, два из которых выиграл досрочно.

Ранее сообщалось, что российский тяжеловес Александр Емельяненко заменит Вячеслава Василевского в главном поединке турнира AMC Fight Nights 106, который пройдёт 27 ноября в Сыктывкаре. Ветеран смешанных единоборств сразится с бразильцем Марсио Сантосом.