Стал известен следующий соперник Умара Нурмагомедова

На данный момент официально поединок между Нурмагомедовым и Шором не анонсирован. При этом, по предварительным данным, 19 марта должен состояться турнир UFC Fight Night 205. Место проведения шоу пока не определено.

Jack Shore vs. Umar Nurmagomedov Set For March 19 UFC Event via @Alexbehunin #MMA #UFC https://t.co/7g0EItHCcx