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Спарринг-партнёр Махачева раскритиковал его в победном бою

16:33, 09 марта 2021 18
Джош Томсон Джош Томсон Фото: vk.com/joshthomson35

Ветеран UFC Джош Томсон, который тренируется в зале American Kickboxing Akademy вместе с Исламом Махачевым прокомментировал его действия в поединке с Дрю Добером, которого он победил удушающим приёмом в третьем раунде.

Меня не впечатлило выступление Ислама. Я критикую его потому, что знаю, что он способен на большее, а сегодня я увидел зажатого Ислама. Его борьба гораздо лучше, чем мы видели в бою с Добером. Ислам гораздо разнообразнее, чем Хабиб на тренировках, и делает это всё с лёгкостью. Также мне не понравился Ислам в стойке. Он был очень нерешительным, — рассказал Томсон Youtube-каналу Weighing In.

После победы над Добером Махачев поднялся на 11-ю строчку рейтинга UFC и теперь по праву рассчитывает на долгожданную встречу с топовым соперником.

Как писал NEWS.ru, бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах американец Генри Сехудо объявил о возобновлении карьеры и готовности встретиться с победителем титульного реванша между россиянином Петром Яном и американцем ямайского происхождения Алджемейном Стерлингом.

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