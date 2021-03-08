Экс-чемпион UFC Сехудо возобновляет карьеру и готов встретиться с Яном

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах американец Генри Сехудо объявил о возобновлении карьеры и готовности встретиться с победителем титульного реванша между россиянином Петром Яном и американцем ямайского происхождения Алджемейном Стерлингом.
Ребята, следите за новостями. Тройной чемпион возвращается. Думаю, что реванш между Яном и Стерлингом состоится. Я лично хотел бы побить их обоих, — заявил Сехудо в эфире телеканала ESPN.
Ян и Стерлинг должны провести реванш после того, как их первый бой завершился в виду дисквалификации россиянина за запрещённый удар коленом в голову по находящемуся на земле сопернику. Таким образом, Стерлинг стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
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