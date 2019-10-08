https://static.news.ru/photo/f89ed74c-e9b0-11e9-9f83-fa163e074e61_660.jpg Тайрон Спонг Фото: tyrone_spong/instagram.com

Соперник украинского боксёра Александра Усика голландец Тайрон Спон, проваливший допинг-тест Добровольной антидопинговой организации (VADA) в преддверии их поединка, который должен пройти 12 октября в Чикаго, употреблял кломифен.

По сообщению ESPN, кломифен используется в качестве препарата от бесплодия у женщин, а также применяется для повышения уровня тестестерона у мужчин. Помимо этого, он помогает нормализовать работу организма после приёма стероидов.

Бой в супертяжёлом весе будет дебютным для Усика, который за свою карьеру провёл 16 поединков, не потерпев ни одного поражения (12 побед нокаутом). На счету Спонга 14 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 14 побед (13 — нокаутом).

Российский боксёр Александр Устинов готов заменить Спонга в бое с Усиком, писал News.ru.