Соперник украинского боксёра Александра Усика голландец Тайрон Спон, проваливший допинг-тест Добровольной антидопинговой организации (VADA) в преддверии их поединка, который должен пройти 12 октября в Чикаго, употреблял кломифен.
По сообщению ESPN, кломифен используется в качестве препарата от бесплодия у женщин, а также применяется для повышения уровня тестестерона у мужчин. Помимо этого, он помогает нормализовать работу организма после приёма стероидов.
Бой в супертяжёлом весе будет дебютным для Усика, который за свою карьеру провёл 16 поединков, не потерпев ни одного поражения (12 побед нокаутом). На счету Спонга 14 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 14 побед (13 — нокаутом).
Российский боксёр Александр Устинов готов заменить Спонга в бое с Усиком, писал News.ru.
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