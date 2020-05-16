СМИ: Фергюсону не потребуется операция

https://static.news.ru/photo/ac9a2cc0-9748-11ea-b074-fa163e074e61_660.jpg Джастин Гейтжи и Тони Фергюсон Фото: AP/ТАСС

Американскому бойцу смешанного стиля Тони Фергюсону, получившему травмы лица в поединке с Джастином Гейтжи, не понадобится операция.

Об этом сообщает MMA Junkie, ссылаясь на заявление команды Фергюсона. По её данным, у Тони диагностирован перелом орбитальной кости.

Бойца госпитализировали после окончания поединка с его соотечественником Джастином Гейтжи, прошедшего в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в американском Джексонвилле 9 мая. Бой закончился победой Гейтжи техническим нокаутом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Ultimate Fighing Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что бой обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона американца Джастина Гейтжи, скорее всего, состоится в сентябре 2020 года.