СМИ: Фергюсону не потребуется операция

Американскому бойцу смешанного стиля Тони Фергюсону, получившему травмы лица в поединке с Джастином Гейтжи, не понадобится операция.
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Бойца госпитализировали после окончания поединка с его соотечественником Джастином Гейтжи, прошедшего в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в американском Джексонвилле 9 мая. Бой закончился победой Гейтжи техническим нокаутом.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Ultimate Fighing Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что бой обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона американца Джастина Гейтжи, скорее всего, состоится в сентябре 2020 года.
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