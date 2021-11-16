Смертельная вакцина: почему боец ММА Хожиев убил врача

Неожиданные новости пришли из-за океана. В США боец смешенного стиля из Узбекистана Акмал Хожиев убил доктора. Причина — разногласия на почве вакцинации от коронавирусной инфекции. Боец уже признал свою вину, однако, возможно, ему ещё удастся избежать строгого наказания. Рассказываем подробности смертельной ссоры с участием бойца ММА.

Обед с неожиданным финалом

Инцидент произошёл 7 ноября в доме бойца Акмала Хожиева в городе Тамунинг, который расположен на острове Гуам (США). Как сообщает Guam Daily Post, медицинский сотрудник Мемориальной больницы Гуама Марин Рибати пришёл в гости к Хожиеву на обед. Боец и врач состояли в дружеских отношениях.

По данным следствия, во время обеда у мужчин возник спор относительно необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции, который впоследствии перерос в драку.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из свидетелей инцидента рассказал, что сначала Хожиев задушил Рибати, потом он вернулся на кухню, взял с обеденного стола кость и якобы ею нанёс несколько ударов в шею. Врач, который всё ещё находился в сознании, постарался сбежать, но затем боец нагнал его с ножом и нанёс ему несколько ударов.

По данным MMA Junkie, 27-летний спортсмен находился рядом с окровавленным телом Рибати на момент задержания. Хожиев сам сообщил полицейским, что убил мужчину.

Ранее на странице бойца в Instagram неоднократно появлялись посты о вреде вакцинации. Он активно выступал против неё. Видимо, разногласия в вопросе вакцинирования и спровоцировали смертельную ссору.

Большинство госпитализированных — вакцинированные. Не делайте вакцину. Это то, что по-настоящему убивает. По-настоящему! — писал спортсмен.

Несмотря на тяжёлое преступление, есть вероятность, что Акмал не попадёт в тюрьму. По данным MMA Junklie, суд установил залог в $1 млн на освобождение обвиняемого.

Чем запомнился Хожиев до убийства?

Акмал Хожиев не самый известный боец ММА. Его последний бой состоялся весной 2017 года на турнире M-1 Global — Road to M-1: St. Petersburg 2. В том поединке Хожиев одолел Абдулазиза Джурабаева техническим нокаутом во втором раунде. На его счету две победы и ни одного поражения.

Акмал Хожиев Акмал Хожиев/vk.com

Но интересно другое. Известно, что несколько лет назад бывший боец Bellator Джей Джей Амброуз пригласил Хожиева поработать тренером в своём фитнес-клубе. Однако вскоре он был уволен из-за избиения клиента. После этого инцидента Джей и его супруга заподозрили, что у бойца есть некоторые проблемы, и даже постарались о них сообщить полиции, но никто на их сообщения не обратил внимания.

​Мы сделали всё возможное, чтобы предупредить людей, что Акмал больше не является тем Акмалом, которого мы знали как любящего и заботливого человека. Это очень тяжело, потому что я знаю, когда ты дружишь с двумя людьми, которые находятся в ссоре, ты не хочешь принимать чью-либо сторону. Ты хочешь находиться между ними посередине, — сказал Амброзоу.

По словам 34-летнего бойца, Хожиеву давно нужно было оказать помощь, но не оказалось ни одного человека, который протянул бы ему руку помощи.

К слову, Хожиев и Рибати ранее занимались в одном зале. Их обоих Амброуз очень хорошо знал.

Мирана был потрясающим человеком Он, несмотря на тяжёлую работу, находил время тренироваться и заботиться о своём здоровье и физической форме. Он был одним из тех врачей, которые идут впереди всех. Слышать о том, что он стал жертвой, грустно, — заявил экс-боец Bellator.

Следующее судебное заседание по данному делу состоится 19 ноября.