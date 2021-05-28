Скандал на чемпионате Европы по самбо завершился отстранением Азербайджана

https://static.news.ru/photo/4b6dc67e-bfdc-11eb-b88e-96000091f725_660.jpg Фото: Анастасия Савина/NEWS.ru

В первый день чемпионата Европы по самбо, который проходит в Лимассоле (Кипр), один из поединков завершился конфликтом. Российский самбист Магомед Гаджиев победил в схватке до 71 килограмма представителя Азербайджана Эмиля Хасанова болевым приёмом.

Однако 33-летний азербайджанец не согласился с решением арбитров, ссылаясь на готовность продолжить поединок. Он отказался покидать площадку. Впоследствии к спортсмену присоединился и тренерский штаб, который почти 30 минут пытался убедить рефери в неверном решении. По итогу разбирательств было принято решение о дисквалификации национальной команды Азербайджана с соревнований за неспортивное поведение.

Сегодня Европейская федерация самбо приняла решение дисквалифицировать сборную команды Азербайджана с чемпионата Европы. Они сняты с соревнований в связи с тем, что в весовой категории 71 килограмм участник не признал результат встречи, после чего вся команда выбежала на ковёр и стала протестовать, желая победы своему спортсмену, — сказал президент Европейской федерации самбо Сергей Елесеев.

Он отметил, что по этому вопросу был подан протест. После рассмотрения было принято решение, что «во встрече 71 килограмм самбист в красной форме из России сделал болевой приём, а азербайджанец криком сдался». Елесеев добавил, что по правилам соревнований любой крик на болевом приёме — это сдача. Арбитр слышал крик.

Европейская федерация самбо пригласила президента федерации Азербайджана, объявив о снятии команды с соревнований. Все результаты аннулированы.

Дальнейшая судьба команды будет рассмотрена на исполкоме Европейской федерации и на спортивной технической комиссии Международной федерации самбо. Соответственно, выступать в субботу на соревнованиях азербайджанские спортсмены не будут. На данный момент окончательного решения о дате проведения заседания нет.

Елесеев отметил, что президент федерации Азербайджана спокойно отреагировал на данное решение.

Ранее завершилось Молодёжное первенство Европы по спортивному самбо-2021. По сложившейся традиции от российских спортсменов ожидались медали во всех весовых категориях как от женщин, так и от мужчин. Однако разрушить планы удалось девушкам в весе до 65 килограммов.