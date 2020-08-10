Шведенко победил Смирнова на боксёрском турнире со зрителями в Красногорске

https://static.news.ru/photo/6275bcb0-db34-11ea-8739-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Красногорске прошёл боксёрский турнир серии «Короли нокаутов». Это первое шоу в российской индустрии единоборств с марта 2020 года, прошедшее со зрителями, число которых было ограничено требованиями социального дистанцирования. В главном бою вечера во втором среднем весе непобеждённый российский боксёр Евгений Шведенко (14-0, 6 КО) победил по очкам соотечественника Максима Смирнова (8-8-4, 4 КО).

Шведенко начал бой с разведки, но постепенно начал овладевать инициативой к середине боя, действуя с дистанции на контратаках и держа соперника на джебе. У Смирнова получались лишь отдельные эпизоды на средней дистанции, однако он пропускал более чувствительные удары. В седьмом раунде Смирнов собрал остаток сил и начал активно атаковать сериями, после чего бой принял открытый характер. После одного из жёстких разменов Смирнов получил рассечение под левым глазом. По итогам восьми раундов все трое судей отдали победу Шведенко.

В соглавном поединке в среднем весе Хусейн Байсангуров победил техническим нокаутом Павла Мамонтова, который отказался выйти на четвёртый раунд из-за травмы.

Как сообщал NEWS.ru, японский боец Кай Асакура на турнире RIZIN 23 в Йокогаме завоевал титул чемпиона организации в легчайшем весе, победив техническим нокаутом в первом раунде соотечественника Хиромасу Оугикубо.