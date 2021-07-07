Шлеменко обвинил российских бойцов в употреблении химии

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в интервью «Газета.Ru» рассказал, что в России ему приходится драться с соперниками, «напичканными по уши» химией.

По мнению бывшего чемпиона Bellator в среднем весе, в UFC можно быть уверенным, что боец не употребляет медикаменты для поддержания и улучшения формы.

Что мне нравится в UFC, так это возможность, во-первых, драться часто и, во-вторых, быть уверенным в том, что твой соперник не на химии. В России приходится драться с людьми, которые напичканы по уши, — сказал Шлеменко.

По словам спортсмена, сейчас ему было бы интересно подраться с новозеландским бойцом ММА в средней весовой категории Исраэлем Адесаньей. Шлеменко отметил, что в UFC именно в этом весе большой кризис — за титул ставить некого.

Накануне Шлеменко призвал серьёзно взяться за женщин, чтобы исключить пропаганду принципов, с которыми представительницы прекрасного пола никогда не построят семью. Он считает, что 73% браков в России заканчивается разводами, потому что женщины «мнят себя мужиками».