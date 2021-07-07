Шлеменко предложил взяться за женщин, которые «мнят себя мужиками»

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, что 73% браков в России заканчивается разводами, потому что женщины «мнят себя мужиками». Слова спортсмена приводит «РБ Спорт».

По мнению Шлеменко, «за женщин надо серьёзно браться», чтобы исключить пропаганду принципов, с которыми представительницы прекрасного пола никогда не построят семью.

Многие женщины непонятно ради чего живут, что им нужно в жизни. Многие забыли, что для семьи главное — дети. Даже многие женщины думают по-другому. Вообще, надо за женщин серьёзно браться. Включите любой канал и посмотрите, во что они там превратились — все разговоры про секс, алкоголь и непонятные вещи. С такими принципами женщина никогда не построит семью, — сказал Шлеменко.

Также боец предложил вернуть традицию, когда родители подыскивают для своих детей женихов и невест, а не дети сами ищут партнёров через беспорядочные половые связи.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион Bellator Шлеменко раскритиковал благотворительные акции рэпера Моргенштерна.