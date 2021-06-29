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Единоборства

Шлеменко сравнил рэпера Моргенштерна с наркоторговцем

15:46, 29 июня 2021
Моргенштерн Моргенштерн Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко раскритиковал благотворительные акции рэпера Моргенштерна. Слова спортсмена приводит «Газета.Ru».

Про его благотворительность — это глупости. Вот представьте, что наркоторговец переведёт деньги больному ребёнку и будет это афишировать, при этом тысячи детей продолжат погибать от наркотиков, — сказал Шлеменко.

Боец добавил, что Моргенштерн загубил много детей, пропагандируя наркотики, а помог — одному. Он назвал эту акцию показухой.

29 июня стало известно, что Моргенштерн пожертвовал 10 млн рублей на лечение трёхлетнего ребёнка.

Днём ранее рэпер заявил, что готов будет подраться со Шлеменко только за $20 млн. Конфликт между бойцом и артистом начался после требований Шлеменко запретить пиар и концерты исполнителя, который, по его мнению, разлагает молодёжь. Шлеменко, в частности, назвал Моргенштерна «чертилой». В ответ на это рэпер предложил запретить ММА.

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