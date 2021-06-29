Шлеменко сравнил рэпера Моргенштерна с наркоторговцем
Михаил Потапов
Михаил Потапов
15:46, 29 июня 2021
МоргенштернФото: Сергей Карпухин/ТАСС
Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко раскритиковал благотворительные акции рэпера Моргенштерна. Слова спортсмена приводит «Газета.Ru».
Про его благотворительность — это глупости. Вот представьте, что наркоторговец переведёт деньги больному ребёнку и будет это афишировать, при этом тысячи детей продолжат погибать от наркотиков, — сказал Шлеменко.
Боец добавил, что Моргенштерн загубил много детей, пропагандируя наркотики, а помог — одному. Он назвал эту акцию показухой.
29 июня стало известно, что Моргенштерн пожертвовал 10 млн рублей на лечение трёхлетнего ребёнка.
Днём ранее рэпер заявил, что готов будет подраться со Шлеменко только за $20 млн. Конфликт между бойцом и артистом начался после требований Шлеменко запретить пиар и концерты исполнителя, который, по его мнению, разлагает молодёжь. Шлеменко, в частности, назвал Моргенштерна «чертилой». В ответ на это рэпер предложил запретить ММА.