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Обидчик Александра Волкова в последнем бою французский боец Сириль Ган оспорит титул временного чемпиона Ultimate FIghting Championship (UFC) в тяжёлом весе с американцем Дерриком Льюисом на турнире в Хьюстоне 7 августа. Об этом сообщает ESPN.

Изначально Льюис должен был драться с чемпионом UFC Франсисом Нганну, однако француз камерунского происхождения не успеет подготовиться к этому сроку, о чём уведомил организацию. В результате принято решение разыграть временный...