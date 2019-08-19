Российский боец ММА Александр Шлеменко проведёт следующий поединок 5 сентября во Владивостоке. Его соперником будет другой ветеран Bellator, американец Крис Хоникатт, а поединок пройдёт в рамках V Восточного экономического форума. Площадкой для боя станет круизный лайнер.
Я буду впервые выступать на лайнере. Есть большой интерес попробовать себя в такой обстановке и посмотреть, как это получится. Как и многие американцы, Хоникатт хорош в борьбе, занимался ей на университетском уровне. Считаю, что организаторы подготовили для меня хорошую проверку, — рассказал Шлеменко News.ru.
Также боец отметил, что в будущем планирует подписать контракт в UFC и выступать там в весовых категориях до 84 и 77 кг.
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