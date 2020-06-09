Шлеменко предложил устроить над Ефремовым показательный процесс

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал ДТП с участим нетрезвого актёра Михаила Ефремова в центре Москвы, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.
С пьяного спрос вдвойне. Ефремов поступил ужасно. Он употребил значительное количество алкоголя и сел за руль. Должно быть показательное дело против Ефремова, чтобы все поняли, что нельзя садиться за руль пьяным. Не важно, кто ты — известный артист или сотрудник полиции, наказание должно быть соответствующее, — рассказал Шлеменко в видео-обращении на своей странице в Instagram.
Также боец призвал приравнять подобные преступления к умышленному убийству. Сам Ефремов не получил значительных повреждений в результате вылета на встречную полосу и столкновения с другим автомобилем.
Как писал NEWS.ru, 19-летнюю дочь актёра Михаила Ефремова Анну Марию затравили в соцсетях.
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