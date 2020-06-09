Шлеменко предложил устроить над Ефремовым показательный процесс

С пьяного спрос вдвойне. Ефремов поступил ужасно. Он употребил значительное количество алкоголя и сел за руль. Должно быть показательное дело против Ефремова, чтобы все поняли, что нельзя садиться за руль пьяным. Не важно, кто ты — известный артист или сотрудник полиции, наказание должно быть соответствующее, — рассказал Шлеменко в видео-обращении на своей странице в Instagram.