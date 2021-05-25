Шлеменко посоветовал оградить детей от гаджетов и телевизора

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Российский боец ММА, бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко рассказал, как, по его мнению, следует воспитывать детей. Об этом он сообщил в эфире «Народного славянского радио».

Я вообще всем советую оградить ребенка от всяких гаджетов, телевизора. Пусть тогда он сам найдет себе интересы. Может быть, в спорте, может, начнет заниматься чем-то творческим. Проще всунуть ему в руки какую-нибудь игрушку, какой-нибудь гаджет, и он сам за тебя все сделает: сам воспитает ребенка, правда, непонятно как, — рассказал боец.

Также Шлеменко отметил, что важно, кому отдать ребёнка в спорт, так как многое зависит от тренера способного либо заинтересовать ребёнка, либо отпугнуть его и отбить желание заниматься.

Как стало известно ранее, российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал ироничное высказывание в свой адрес со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.