Шлеменко ответил назвавшему его актёром Кадырову

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал ироничное высказывание в свой адрес со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.
Коверкание фамилии можно списать на трудности перевода. Если я за свои 74 боя нигде не попал ему на глаза, то хотя бы одно из 74 интервью засветил где-то, наверное, — сказал Шлеменко.
Также боец отметил, что ему было приятно, что Кадыров уделил ему целые 30 секунд эфира и не согласился с критикой со стороны политика чеченских бойцов Хабиба Нурмагомедова и Фёдора Емельяненко. Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC, что вызвало огромный резонанс в мире смешанных единоборств.
Как сообщалось ранее, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе очередного эфира в Instagram высказался об известном российском бойце ММА Александре Шлеменко.