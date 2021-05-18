Шлеменко ответил назвавшему его актёром Кадырову

https://static.news.ru/photo/0fb63fa8-b7d0-11eb-9405-96000091f725_660.jpg Александр Шлеменко Фото: Russian Cagefighting Championship | RCC /vk.com

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал ироничное высказывание в свой адрес со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Коверкание фамилии можно списать на трудности перевода. Если я за свои 74 боя нигде не попал ему на глаза, то хотя бы одно из 74 интервью засветил где-то, наверное, — сказал Шлеменко.

Также боец отметил, что ему было приятно, что Кадыров уделил ему целые 30 секунд эфира и не согласился с критикой со стороны политика чеченских бойцов Хабиба Нурмагомедова и Фёдора Емельяненко. Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC, что вызвало огромный резонанс в мире смешанных единоборств.

Как сообщалось ранее, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе очередного эфира в Instagram высказался об известном российском бойце ММА Александре Шлеменко.