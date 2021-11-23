Шлеменко не исключил возможность проведения боя с Александром Емельяненко

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что в будущем может провести поединок с ветераном PRIDE, бывшим обладателем титула ProFC в тяжёлой категории Александром Емельяненко. Прославленный боец заявил «Чемпионату», что в настоящее время думает исключительно об организации турнира собственного промоушена, но добавил, что в будущем «всё может быть».

В данный момент мне сложно сказать, выйду ли я на бой против Александра Емельяненко или нет. Пока что всё время уходит на организацию турнира моего промоушена. В той же программе Камил Гаджиев правильно сказал, у меня на март запланирован чемпионский бой в организации Хабиба. Это для меня первостепенно, а потом посмотрим. У меня есть ещё интересные бои, но, повторюсь, посмотрим. Всё может быть, — сказал Шлеменко.

При этом экс-чемпион Bellator выразил мнение, что Емельяненко нужно думать о своём следующем поединке, а не о будущих планах. В то же время Шлеменко пожелал Емельяненко победы в схватке с Марсио Сантосом.

Поединок между Александром Емельяненко и Марсио Сантосом состоится на турнире AMC Fight Nights 106, который пройдёт 27 ноября в Сыктывкаре. Изначально с бразильцем должен был драться Вячеслав Василевский, но из-за болезни был вынужден отказаться от участия в шоу.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что готов сразиться с Шлеменко. Идею проведения данной схватки выразил глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев, отметив, что стилистически оппоненты подходят друг другу. Сам спортсмен поддержал данную инициативу.