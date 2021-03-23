Шлеменко: Моргенштерн — чёрт и бес

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В городе Моздок (Северная Осетия) в драке был убит двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Потасовка произошла в ресторане «Вегас». 31-летний Хадзиев получил удары ножом от неизвестного, в результате чего скончался. Также в драке погиб местный бизнесмен, чьё имя не называется. Ещё один человек находится...