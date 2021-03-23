Шлеменко: Моргенштерн — чёрт и бес

Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко ответил на вопрос о рэпере Моргенштерне. Видео опубликовано на YouTube-канале Александра Лютикова.
Я не знаю, кто такой Моргенштерн. Просто мне многие говорят, спрашивают. Посмотрев на него, я понял, что это просто чёрт, а проще сказать — бес. Пентаграммы на лице плюс какие-то три шестёрки. Нам предлагают закрывать глаза на то, как тип три шестёрки поёт про «насосала», «пересосала» и «засосала», — сказал Шлеменко.
18 марта российский боксёр Денис Лебедев назвал Моргенштерна отбросом общества, писал NEWS.ru.
Ранее Алишер Моргенштерн получил должность в Альфа-Банке, которая была придумана специально для него. Артист будет директором по работе с молодёжью. Перед рэпером поставили цель — привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов. При этом в Альфа-Банке подсчитали, что его первый клип для организации уже принёс 25 тыс. новых пользователей.