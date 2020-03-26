Инфекция коронавируса продолжает набирать обороты по всему миру. В связи с пандемией самбист Вячеслав Василевский решил не драться в Самаре на турнире GFC 25, а место проведения ближайшего боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пока не определено. В эксклюзивном интервью NEWS.ru президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал, как относится к каждому событию, а также поделился мнением о переносе Олимпиады с 2020-го на 2021 год.

— Главная тема, которая не даёт покоя, — коронавирус. Стоит ли ожидать проведения перенесённых турниров в заявленные даты или в случае если ситуация не изменится, соревнования подлежат отмене?

— Давайте не будем поддаваться панике. Конечно, вирус внёс свои коррективы в наш календарь соревнований и мы не можем игнорировать рекомендации Всемирной организации здравоохранения, но будем объективны: COVID-19 — это не чума, не Эбола и не малярия. Сегодня лаборатории всего мира работают над созданием вакцины, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее.

Для самбо здоровье спортсменов всегда было и будет главным приоритетом, поэтому если ситуация в мире через три-четыре месяца по-прежнему будет вызывать опасения, мы скорректируем даты ещё раз. Даже если исключить зрителей, наши соревнования всегда массовые, в них принимают участие минимум 200–250 спортсменов (не считая тренеров, судей, медперсонал. — NEWS.ru), в отличие от смешанных единоборств с пятью-шестью поединками за вечер. Мы не можем пойти на такие риски.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Самбист Вячеслав Василевский решил не драться в Самаре на турнире GFC 25 из-за вируса, в связи с чем был обвинён организаторами в трусости и персоной нон грата. Насколько правильным было это решение, учитывая, что другие поединки всё же состоялись, и могли ли организаторы турнира позволить подобные высказывания в адрес российского бойца? Не кажется, что промоутеры и боец просто громко пропиарили друг друга этой перепалкой? В конце концов, после неудач в лиге АСА Василевскому нужны реабилитация и новое пристанище, а выбора на российском рынке не так уж и много.

— Я бы не хотел комментировать сами высказывания организаторов, скажу лишь, что данный конфликт, вынесенный в публичную плоскость, выгоден обеим сторонам — это дополнительное внимание и к промоушену, и к спортсмену. Вячеславу давно не надо ничего доказывать, он многократный чемпион мира по боевому самбо, а статистика побед в смешанных единоборствах 33-8 говорит сама за себя.

Рискну предположить, что тенденция так называемого треш-тока или публичных скандалов в ММА в ближайшее время лишь возрастёт: проведение турниров без зрителей или даже в усечённом формате вынуждает организаторов искать дополнительные возможности для их раскрутки. И публичные взаимные оскорбления — это один из действенных методов, хотя в нашем виде спорта мы его и не приветствуем. Вспомните ажиотаж, который был создан вокруг поединка Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым, а на выходе — пшик и полное разочарование зрителей. Зато благодаря массированной раскрутке его смотрела вся страна.

— Александр Емельяненко вызвал на боксёрский поединок Александра Шлеменко. Не кажется, что сначала надо разобраться с Магомедом Исмаиловым?

— Это смешанные единоборства, это шоу, здесь все средства хороши. Посмотрите на Макгрегора, он проиграл Хабибу, Флойду Мейвейзеру, а незадолго до этого Нейту Диасу и несмотря ни на что, высоко востребован руководством UFC. Судя по информации из СМИ, Дэйна Уайт делает всё возможное, чтобы вывести его против победителя боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. И всё потому, что Макгрегор — звезда мировой величины. В последнее время все бросают вызовы всем — это новый тренд в ММА. Так что в таком поведении Александра нет ничего удивительного.

Конор Макгрегор Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Если UFC однажды решит учредить номинацию „Самый эпатажный боец года“, у американского спортсмена будут хорошие шансы на победу»

— Даже предстоящий бой Нурмагомедова и Фергюсона перенесли из Нью-Йорка. Уайт сообщил, что новое место проведения мероприятия будет закрыто для фанатов. Для чего было переносить поединок, если можно было закрыть арену от болельщиков и в Нью-Йорке?

— Не зря говорят: чужая душа — потёмки. Я не могу прочитать мысли Уайта, но думаю, что проведение данного боя в мегаполисе, особенно таком крупном, как Нью-Йорк, спровоцирует скопление большого количества болельщиков за пределами спортивного объекта. В итоге все те, кто хотел попасть на арену, соберутся вне её, а последствия будут те же самые.

На мой взгляд, логично было бы провести данный поединок в небольшом городке за пределами США, где пока ещё нет широкого распространения вируса и спортивные страсти не так кипят. Но очевидно, что Фергюсону было бы удобнее выступать в родных стенах, да и Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), как американский промоушен, наверняка заинтересован в победе местного спортсмена, поэтому организаторы сейчас обсуждают возможность проведения боя во Флориде.

— После вашего заявления о борьбе Фергюсона с ящиками спортсмен выставляет видео с шинами. Что это: дополнительный хайп, который не нужен Нурмагомедову, или действительно отличные тренировки на развитие физической силы? Есть ли вероятность, что они лишь навредят американскому спортсмену?

— Я уже говорил, что никакой практической пользы от подобных тренировок не вижу. Можно изобретать для себя всё новые и новые трудности и героически их преодолевать, но в октагоне подобные навыки вряд ли пригодятся, хотя подписчиков в соцсетях Фергюсону действительно могут добавить. Если UFC однажды решит учредить номинацию «Самый эпатажный боец года», у американского спортсмена будут хорошие шансы на победу.

Думаю, Тони преследует и ещё одну цель: в случае победы над Хабибом, на которую он рассчитывает, интерес к его системе подготовки многократно возрастёт, а значит, возрастёт его популярность и востребованность, причём в долгосрочной перспективе.

«Перенос любых крупных соревнований всегда связан с большими финансовыми потерями»

— 24 марта было объявлено о переносе Олимпиады с 2020-го на 2021 год. Согласны ли вы с этим решением?

— Это верное решение. Конечно, перенос любых крупных соревнований, и уж тем более Олимпийских игр, всегда связан с большими финансовыми потерями. Но Международный олимпийский комитет чётко обозначил приоритеты: здоровьем спортсменов рисковать нельзя.

Василий Шестаков Николай Галкин/ТАСС

— Как вообще тренироваться и поддерживать форму в условиях сложившегося карантина?

— Отрабатывать приёмы и различные техники можно в домашних условиях с помощью специальных тренажёров и спортивных снарядов. Кроме того, если позволяет погода, тренировки можно проводить на свежем воздухе. Так, FIAS буквально запустила флешмоб под названием «Только вместе мы победим коронавирус», в котором спортсмены во всём мире отрабатывают приёмы и броски на манекене с короной на голове и надписью COVID-19 на теле. Флешмоб призван поднять дух и объединиться в борьбе с общей напастью.