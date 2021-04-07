Шанс всей карьеры: боксёр Власов побьётся за мировой титул с американцем

Если в мире и есть весовая категория, где Россия доминирует, — то это полутяжёлый вес. Имена Сергея Ковалёва, Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева знают фанаты бокса во всём мире. Власов в этот элитный список никогда не входил, но в ближайшее воскресенье у него есть шанс это сделать. За вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO он подерётся с американцем Джо Смитом. Это будет рубка самая серьёзная. Чем дело кончится — попробуем предсказать.

Изначально Власов должен был драться со Смитом ещё в конце прошлого года. Бой сначала перенёсся из-за коронавируса американца, затем из-за той же болезни у россиянина. Причём второй раз — совсем недавно: предыдущая дата — 11 февраля. И это первый тревожный знак. Все переносят COVID по-разному, кто-то его вообще не замечает, а кто-то сталкивается с большими проблемами, как Хамзат Чимаев или Александр Поветкин. Второй, по общему мнению, в реванше с Уайтом был сам не свой как раз из-за вируса, от которого он не успел восстановиться.

Второй момент, который вселяет тревогу перед боем со Смитом, тот, что даже идеальная версия Власова — это далеко не гарантия победы над американцем. Даже не гарантия равного боя с ним. Джо Смит — крайне опасный боксёр, который в полутяжёлом весе снял несколько очень заметных скальпов. В отличие от Максима, он будет драться в своей природной весовой категории. Власов же прыгал туда-сюда — от средневеса в тяжеловесы, а затем вниз — в полутяжи.

Смит — классический американский прямолинейный рубака. Хорошо джебит левой рукой, мощно втыкает справа, может «отключить свет» в любой момент. Из 26 его побед 21 была одержана нокаутом. Самая яркая из них — над Бернардом Хопкинсом. Старине Инопланетянину тогда было почти 52 года, но это не должно вводить в заблуждение: за два года до этого он был чемпионом мира, да и бой со Смитом вёл на равных. А в восьмом раунде вылетел за канаты. Вот так Джо отправил заслуженного чемпиона на пенсию.

Единственный, кому в последние три года удалось сдержать атакующий напор Смита, был Дмитрий Бивол. В 2019-м он победил американца единогласным решением судей, ни разу не позволив по себе точно попасть. Но Бивол — это не Власов, Бивол — мастер защиты и контратак. Максим — это классика, советская школа, поставленный удар, хорошее движение, но защита... Не такая, которую невозможно пройти. Кшиштоф Гловацки — далеко на самый острый боксёр мира, накормил Максима в голову по самое не хочу и выиграл бой по очкам. Джо Смит атакует, пожалуй, даже острее.

В пользу Власова говорит тот факт, что у него очень крепкий подбородок. Они ни разу не был в нокауте, и его практически нельзя уронить. Смит в нокауте бывал, в нокдаунах — тоже. Защищается американец — тоже не идеально, это не Мейвезер, пропускает он так же легко, как и попадает. Поэтому нас действительно ждёт рубка, это будет бой двух боксёров старой школы, которые будут идти вперёд, а не танцевать.

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Смит считается явным фаворитом, вероятность его победы оценивается в 75 процентов. В реальности шансы намного ближе к равным. Власов сильно прибавил за последние пять лет, стал действовать разнообразнее. У него есть арсенал, чтобы заставить Смита отступать, а именно это и требуется. Если заставить американца идти назад, он будет не знать, что делать, у него нет плана Б.

Учитывая, как хорошо держат удар оба боксёра, можно сделать один более или менее надёжный прогноз — бой продлится все 12 раундов. Будет много точных попаданий, будет кровь, но ребята будут стоять до последнего. По очкам шансов чуть больше у американца из-за скорости, но если Максим сможет просчитать оппонента до середины боя, то сможет свести бой к ничьей и даже победе решением.

Для Власова это первый бой за пояс чемпиона мира, ему 34 года. Возможно, это его единственный шанс забрать мировой титул. И наверняка этот шанс — лучший из всех возможных.